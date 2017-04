Pub

Trabalhistas têm metade das intenções de voto dos conservadores de Theresa May, que surgem com maioria absoluta folgada

"É uma grande honra apresentar o próximo primeiro-ministro do Reino Unido... Jeremy Corbyn!!!" Foi assim que ontem o líder dos Trabalhistas foi apresentado a 400 dos seus mais fieis seguidores antes de fazer o seu primeiro discurso da campanha para as eleições gerais antecipadas de 8 de junho. Esta declaração teve direito a 90 segundos de aplausos, mas a sondagem conhecida ontem, a primeira desde que a ida às urnas foi anunciada na terça-feira, mostra que o Labour não tem razões para celebrar.

Infografia DN Facebook

Twitter

Uma sondagem da YouGov feita para o The Times entre os dias 18 e 19, ou seja depois do anúncio das eleições antecipadas, mostra os conservadores da Theresa May com 48% das intenções de voto e os os trabalhistas com uns distantes 24%. Antes das legislativas de 2015, que os Tories venceram com maioria absoluta (36,9%), as sondagens davam os dois partidos com resultados muito semelhantes. Theresa May é também a preferida de 54% dos britânicos para liderar o governo, contra os 15% que apostam em Corbyn, refere a mesma sondagem, a qual refere que 31% não tem um preferido.

No discurso de ontem, Jeremy Corbyn apresentou-se como o candidato antissistema que ninguém dá como favorito, mas determinado a conquistar os "cartéis confortáveis" que comandam um "sistema manipulado" e impedem a distribuição justa da riqueza.

"Nós não cabemos no seu clube acolhedor. Nós não aceitamos que seja natural para o Reino Unido ser governado por uma elite, a City e os que fogem aos impostos, e não aceitamos que o povo britânico se limite a aceitar o que lhe é dado, que não merecem melhor", declarou o líder trabalhista.

Para mudar esta situação, Corbyn propõe impostos mais altos sobre os mais ricos e uma maior pressão sobre as empresas mais poderosas, adiantando que este será o tom da sua campanha.

Fora da sua campanha parece estar a possibilidade de uma "aliança progressista" - como foi definida na quarta-feira por Nicola Sturgeon, a líder do SNP - entre o Partido Nacional Escocês e os trabalhistas para manter os conservadores afastados do poder se a "matemática parlamentar" o permitisse. "Não haverá nenhum acordo de coligação entre o SNP e um governo labour", afirmou Corbyn. "O SNP pode falar à esquerda em Westminster, mas no governo da Escócia atua à direita", prosseguiu o líder trabalhista. "O SNP quer fragmentar o Reino Unido, não tem interesse em fazê-lo funcionar melhor. A independência levaria a uma austeridade galopante na Escócia, não a políticas progressistas", referiu ainda, encerrando este assunto.

Outro tema que Corbyn que já afastou foi a realização de um segundo referendo sobre o brexit, uma possibilidade que tinha ficado no ar na quarta-feira. "Um segundo referendo não faz parte da nossa política e não estará no nosso programa de campanha", garantiu ontem um porta-voz do líder trabalhista.