Ao contrário das primeiras informações dadas, o homem fazia mesmo parte da lista de convidados

Uma pessoa de 34 anos que estava presente na festa de casamento de onde desapareceu a lusodescendente Maëlys de Araújo, de nove anos, foi detida esta quinta-feira para investigação, confirmaram as autoridades francesas.

A procuradora de Bourgoin-Jallieu, Dietlind Baudoin, confirmou, em comunicado, a idade da pessoa detida pela polícia francesa.

Dietlind Baudoin declarou que a polícia pretende esclarecer o paradeiro de um convidado que deixou as festividades do casamento na altura em que a criança desapareceu, na madrugada de domingo, na cidade de Pont-de-Beauvoisin, a 85 quilómetros de Lyon, no sudeste de França.

A procuradora advertiu, no entanto, que se evitasse conclusões apressadas sobre a detenção.

Uma fonte ligada à investigação policial do caso confirmou que a pessoa detida é um homem, mas pediu anonimato por estar proibida de discutir o caso.

Outros meios de comunicação haviam divulgado mais cedo que a pessoa detida, um homem, não havia participado nos festejos de casamento.

Cerca de 85 polícias estão envolvidos hoje na busca pela criança.

A procuradora de Bourgoin-Jallieu já havia anunciado na segunda-feira a abertura de uma investigação de rapto após o desaparecimento de Maëlys de Araújo.

As autoridades informaram também que ocorriam mais duas festas nas proximidades do local em que estava a ser realizado a festa de casamento.

Os interrogatórios aos vários convidados da festa de casamento, mais de 200 pessoas, foram realizados pelas autoridades policiais.

No domingo, por volta das 3:00 (2:00 em Lisboa), os pais descobriram que Maëlys não estava no salão de festas nem nas proximidades de onde se realizava a festa do casamento, em Pont-de-Beauvoisin.

Já na segunda-feira de manhã, vários recursos foram disponibilizados pelas autoridades na busca pela criança, cerca de 100 polícias, vários cães de busca, uma equipa de mergulhadores e um helicóptero.

A Gendarmerie Nationale, na sua conta na rede social Twitter, apelou aos cidadãos que avisem a polícia se tiverem informações sobre o caso de Maëlys de Araújo.

O caso está nas mãos do departamento de investigações de Grenoble, apoiado pela brigada de investigações de Tour-du-Pin e pela brigada territorial de Pont-de-Beauvoisin.

Segundo fonte da secretaria de Estado das Comunidades, o caso de Maëlys de Araújo, que é lusodescendente e tem apenas nacionalidade francesa, está a ser acompanhado pelo consulado de Portugal em Lyon, que já conversou com a família para oferecer o apoio necessário.