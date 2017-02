Pub

Guião de Bannon fala de uma "importante colisão entre civilizações" e critica o crescimento do islamismo nos Estados Unidos

Steve Bannon, o conselheiro e chefe de estratégia da Casa Branca de Donald Trump e uma das escolhas mais polémicas da nova administração, escreveu há 10 anos um esboço de um guião de um documentário em que falava do perigo da islamização dos Estados Unidos. No guião, é usada a expressão "Estados Islâmicos da América".

Numa das primeiras cenas no esboço, obtido pelo Washington Post, aparece a imagem do edifício do Capitólio com uma bandeira que, em vez de ter as faixas e estrelas que representam os Estados Unidos, tem uma lua crescente e uma estrela, um símbolo do islamismo. Logo a seguir ouve-se "Allahu Akhbar", a chamada para a oração dos muçulmanos, e aparece no ecrã a frase "Estados Islâmicos da América".

O título do filme documentário, que não chegou a ser produzido, era Destroying the Great Satan: The Rise of Islamic Facism [sic] in America (Destruindo o Grande Satanás: A Ascensão do Islamismo Fascista na América, numa tradução literal para português).

Bannon surge nos créditos do esboço do guião - que tem oito páginas - como realizador do filme e co-autor, ao lado de Julia Jones, uma amiga e parceira de negócios. Os dois escreveram a obra em 2007, quando Bannon era produtor de filmes em Hollywood.

Segundo o Washington Post, o documentário seria dividido em três partes: "a cultura da intolerância" da lei islâmica; a "quinta coluna" - expressão usada para grupos destabilizadores - composta pela frente islâmica; e uma última parte em que seriam identificados os norte-americanos que estão a abrir caminho para "esta estrada para o inferno na terra".

Julia Jones confirmou a autenticidade do guião e disse ao jornal norte-americano que o projeto era principalmente de Bannon. "Todas as palavras eram dele", afirmou Jones.

No guião é referido que o mundo caminha para uma "importante colisão entre civilizações", uma ideia que Bannon expressou também em várias publicações do site Breitbart News, que dirigia.

Numa conversa com um grupo do Vaticano em 2014, publicada pelo BuzzFeed, o chefe de estratégia disse que "estamos em guerra com o islamismo jihadista fascista".

"Acredito que temos de tomar uma posição muito, muito, muito agressiva em relação ao islamismo radical", acrescentou na mesma ocasião.

Bannon foi um dos colaboradores de Trump que ajudou a escrever o decreto assinada pelo presidente que bania a entrada de migrantes de sete países muçulmanos, segundo o Washington Post. O conselheiro, de 62 anos, tem sido acusado de antissemitismo e de ser próximo dos supremacistas brancos.