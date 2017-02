Pub

Kellyanne Conway disse que a maioria das pessoas não sabe do "massacre de Bowling Green" porque este não teve cobertura mediática, mas na realidade este nunca aconteceu.

Uma conselheira do presidente norte-americano justificou ontem à noite a decisão de Donald Trump de proibir a entrada no país a refugiados de vários países de maioria muçulmana com um massacre que nunca aconteceu. "A maioria das pessoas não sabe disto porque não foi noticiado", indicou.

Numa entrevista do programa Hardball, da MSNBC, Kellyanne Conway disse que a maioria das pessoas não sabia que o ex-presidente Barack Obama também tinha suspendido por seis meses a entrada de refugiados nos EUA depois de dois iraquianos terem sido radicalizados e terem preparado o "massacre de Bowling Green".

Contudo, isso nunca aconteceu. De facto, em 2011, houve um atraso no processamento dos refugiados do Iraque depois de dois iraquianos que viviam em Bowling Green, no Kentucky, terem sido detidos por tentativa de enviar dinheiro e armas para a Al-Qaeda no Iraque. Ambos declararam-se culpados de crimes federais e estão a cumprir pena de prisão perpétua por terrorismo. "Nenhum deles foi acusado de planear ataques dentro dos EUA", indicou o Departamento de Justiça quando foram condenados, em 2012.

Um dos detidos, Waad Ramadan Alwan, foi contudo acusado de conspiração para matar cidadãos norte-americanos no estrangeiro, tendo as suas impressões digitais sido encontradas numa bomba por explodir no Iraque. Isto revelou falhas no processo de avaliação dos refugiados, pelo que foi efetuada uma revisão dos cerca de 57 mil que estavam no país e reforçadas as investigações sobre o seu passado e cadastro (que atrasou, mas não parou, o processo).