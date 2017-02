Pub

Congressista disse que presidente apresenta um comportamento errático e uma desconexão à verdade que é um perigo

Um congressista democrata norte-americano vai apresentar na próxima semana um projeto de lei que exige a presença de um psiquiatra residente na Casa Branca. A moradia do presidente dos Estados Unidos já é obrigada por lei a ter um médico residente, mas Ted Lieu diz que não é o suficiente e que está preocupado com a saúde mental do presidente Donald Trump.

Ted Lieu, que representa a Califórnia na Câmara dos Representantes, disse esta terça-feira numa entrevista ao Huffington Post que a adoção desta legislação é urgente, principalmente tendo em conta o comportamento errático de Donald Trump, que o torna "um perigo à república".

O congressista defende que "a saúde mental é tão importante como a saúde física" e que qualquer presidente deveria ter fácil acesso a um profissional em saúde mental devido à pressão do cargo. A Casa Branca tem um médico residente desde 1928.

"Se há questões sobre a saúde mental do presidente dos Estados Unidos, que melhor forma há de arranjar um tratamento para o presidente?", perguntou Lieu, na entrevista.

O congressista referia-se à "desvinculação" de Donald Trump com a verdade, conforme disse na entrevista, ao facto de o presidente mentir várias vezes sobre factos que são fáceis de comprovar e a alguns comportamentos erráticos de Trump.

"Não é normal que o presidente dos Estados Unidos, em 24 horas, escreva sobre morte e destruição e notícias falsas e no mal", disse Lieu. "O mais perturbante disto tudo é que é muito claro que ele tem uma desvinculação com a verdade. Na primeira conferência de imprensa da sua administração, eles poderiam ter falado de empregos ou cuidados de saúde. Mas eles falaram sobre o tamanho da multidão de espetadores e mentiram. Foi uma das cenas mais bizarras que já testemunhei no mundo da política", explicou o congressista.

"A desconexão com a verdade é totalmente perturbante", continuou Lieu. "Quando se junta a isso o sufoco dos opositores, os ataques à imprensa livre e os ataques à legitimidade judicial, então isso leva-nos pela estrada ao autoritarismo". "Por isso conclui que ele é um perigo à república", concluiu o congressista.

Algumas pessoas sugeriram no passado que a saúde mental de Trump deveria ser avaliada antes da tomada de posse. Uma delas, o congressista Jason Chaffetz, pediu que o presidente fizesse um exame de saúde independente, incluindo com psiquiatras, em janeiro.

"Se vai ter nas mãos códigos nucleares, provavelmente deviamos saber como está a sua saúde mental", disse Jason Chaffetz na altura.