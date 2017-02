Pub

Protestos começaram há quatro dias. Jovem de 22 anos diz ter sido violado por um polícia com um bastão

Pelo menos 12 pessoas foram detidas na quarta noite de protestos na periferia de Paris contra a violência policial. Os protestos começaram após um jovem negro de 22 anos ter alegado que foi violado por um agente da polícia em Aulnay-sous-Bois, na passada quinta-feira.

O caso está a chocar a França e deu origem a protestos que começaram há quatro dias no norte e a este da capital francesa. Dezenas de veículos, caixotes de lixo e um infantário foram incendiados, segundo a Reuters. A polícia já tinha prendido 26 pessoas na terça-feira.

A polícia francesa foi acusada de uso excessivo de força, principalmente contra negros e minorias étnicas, várias vezes no passado, mas este caso está a ter repercussões inesperadas sobretudo devido ao relato do jovem que diz ter sido agredido.

A vítima, identificada apenas pelo primeiro nome, Théo, contou que foi violado por um agente da polícia, que lhe introduziu um bastão extensível no ânus, quando foi abordado com uns amigos pelas autoridades.

"Os polícias chegaram e disseram: Todos contra a parede", explicou Théo, à cadeia "BFMTV". Os polícias pediram para ver o documento de identificação dos jovens antes de agredirem Théo. A vítima contou que, durante a violação, os agentes lhe pulverizaram gás lacrimogéneo para a cara e bateram-lhe na cabeça, enquanto o insultavam e cuspiam sobre ele.

Théo sofreu ferimentos graves e teve de ser operado de urgência. Continua hospitalizado e os médicos afirmam que vai ficar incapacitado durante três meses.

O presidente francês François Hollande visitou Théo no hospital esta terça-feira e o governo tem tentado atenuar a tensão que se vive nas ruas de Paris. Com o presidente ao lado, Théo apelou à comunidade para se manter unida e calma. No depoimento emitido nas televisões, o jovem disse que não quer uma guerra contra o Estado e que confia no sistema de justiça.

Um agente da polícia foi acusado de violação e outros três foram acusados de agressão. Os quatro negam a acusação. Foram suspensos entretanto.

A procuradoria afirmou que os agentes da polícia tentavam recolher a identidade de uma dezena de suspeitos enquanto vigiavam pontos de venda de droga e que usaram gás lacrimogéneo e "um bastão extensível" porque Théo resistiu à detenção.

Os protestos começaram no sábado e fazem recordar a onda de violência que ocorreu no outono de 2005 em dezenas de bairros da capital francesa, pouco depois de o então ministro do Interior Nicolas Sarkozy prometer limpar essas zonas "com uma mangueira de alta pressão", acabar com "a escumalha" e curar "a gangrena" com uma atuação policial "de tolerância zero".

Com Lusa