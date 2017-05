Pub

Do grupo de seis ciclistas, dois morreram, um está em estado crítico, dois ficaram feridos com gravidade e outro com ferimentos ligeiros

Uma mulher espanhola foi detida e acusada de homicídio negligente por ter atropelado seis ciclistas, causando a morte a dois deles, este domingo de manhã em Oliva, Valência. A jovem de 28 anos acusou álcool e drogas nos testes feitos após o acidente.

"Era um grupo de seis ciclistas, dois morreram, um está em estado crítico, dois ficaram feridos com gravidade e outro com ferimentos ligeiros", indicou um porta-voz da Guardia Civil, citado pelo jornal El País.

Segundo um dos ciclistas, de uma equipa de triatlo local, as vítimas não tiveram tempo de perceber o que se passava antes de serem atingidos e o carro nem sequer travou.

O clube de atletismo Llebeig de Xabia já fez um comunicado oficial em que dá as condolências aos familiares das vítimas e pede justiça.