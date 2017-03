Pub

A polícia de Antuérpia divulgou hoje que o homem detido num cais do porto da cidade, após ter tentado atropelar peões numa rua comercial, tinha armas no carro, tem nacionalidade francesa e foi identificado como Mohamed R.

O carro - um Citroen - conduzido pelo suspeito foi parado por intervenção militar no parque do cais Saint-Michel na zona portuária de Antuérpia, tendo a polícia anunciado a detenção do condutor, identificado como Mohamed R, "um homem de origem norte-africana que vestia um camuflado", de nacionalidade e residência francesas.

No porta-bagagens foram encontradas armas brancas e uma espingarda

Segundo a imprensa belga, a polícia escusou-se a dar mais detalhes sobre o caso, que aconteceu às 11:00 (10:00 em Lisboa), tendo o condutor entrado na principal rua pedonal de Antuérpia, a Meir.

"As pessoas saltaram para o lado", de modo a evitar o automóvel disse o chefe da polícia de Antuérpia, Serge Muyters.

Militares que patrulhavam a zona comercial tentaram parar o carro, mas o condutor fugiu na direção dos cais no rio Escaut, onde foi detido.

O incidente não provocou quaisquer feridos.

