Homem de 73 anos diz que o pé lhe escorregou do travão. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, quatro em estado grave.

Membros de uma banda de uma escola secundária do Alabama, EUA, ficaram esta terça-feira feridos durante o desfile de carnaval quando foram abalroados por um automóvel conduzido por um homem de 73 anos.

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, quatro em estado grave, segundo a polícia.

O condutor do veículo afirmou à imprensa que o acidente se deu porque o seu pé escorregou do travão para o acelerador, o que fez com que o automóvel, um SUV, avançasse a alta velocidade sobre as pessoas.

Todos os feridos são adolescentes, da banda de uma escola local.

Segundo a polícia, não foram encontrados indícios de álcool ou outras substâncias psicotrópicas, ao contrário do que acontecera num incidente semelhante passado este fim de semana em Nova Orleães, no qual se detetou que o condutor estava alcoolizado.