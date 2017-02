Pub

Jovem de 21 anos pediu para o número de mulheres assassinadas pelos companheiros aumentar para o dobro

Um jovem de 21 anos foi condenado a dois anos de prisão na Espanha por ter escrito mensagens que incitam à violência contra as mulheres e enaltecem o terrorismo no Twitter. Nesta rede social, Berenguer Jordi Moya Hernández disse, por exemplo, que o número de mulheres mortas pelos companheiros devia aumentar para o dobro e queixou-se por já não haver atentados terroristas como o de 11 de Setembro.

Num tribunal de Madrid foram lidas publicações de Hernández, feitas entre os meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, segundo o El Mundo.

"53 assassinadas pela violência de género machista até esta altura do ano. Parecem-me poucas com as p*** que andam soltas", escreveu o jovem em dezembro para os cerca de dois mil seguidores.

No mesmo mês, escreveu ainda: "2015 termina com 56 assassinadas. Não é um bom número mas fez-se o que se pôde. A ver se em 2016 duplicamos este número, obrigado" e "Agora só falta um atentado em Madrid e uns quantos espanhóis mortos".

Em janeira, Hernández escreveu no Twitter: "Já não se vêm atentado como os de 11 de Setembro. Estes da Jihad não valem nada. Se vão massacrar pessoas que o façam com estilo. Volta Bin Laden".

A polícia espanhola recebeu várias queixas por e-mail e pessoalmente sobre as publicações de Hernández. Quando a sua conta principal no Twitter foi encerrada devido a denúncias dos outros utilizadores, ele usou uma segunda para publicar, em janeiro, a imagem de mulher agredida com a descrição: "Já a agredi e tu és a próxima". Esta foi a última publicação apresentada em tribunal.

Hernández disse em tribunal que o seu objetivo não era incitar à violência, mas sim sensibilizar sobre este problema e "chamar a atenção para a violência", o que deixou os juízes perplexos. O jovem disse ainda que "na época era inconsciente" e que as publicações faziam parte de uma "experiência sociológica com piadas e humor negro que lhe escapou das mãos".

As autoridades não classificaram as publicações como piadas e afirmaram que o jovem promovia a violência e o ódio contra as mulheres, denegrindo-as. Os juízes afirmam que as declarações do jovem não podem ser defendidas com o direito à liberdade de expressão e que Hernández teve um comportamento criminoso.