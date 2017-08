Pub

Um tribunal britânico condenou esta quarta-feira a 18 anos de prisão um homem intercetado no controlo de segurança do aeroporto de Manchester, norte de Inglaterra, com um explosivo artesanal na bagagem de mão.

Nadeem Muhammad, 43 anos, foi detido a 30 de janeiro naquele aeroporto depois de a segurança ter detetado na sua bagagem uma "bomba tubo", no caso, um tubo de marcador com pólvora, pilhas, alfinetes e fios elétricos dentro.

O homem, de origem paquistanesa e passaporte italiano, negou qualquer infração e alegou que a bomba foi colocada na sua bagagem por outra pessoa.

A acusação sustentou no entanto que o homem pretendia fazê-la explodir durante um voo da companhia Ryanair para Bergamo, norte de Itália.

No princípio de agosto, Muhammad foi considerado culpado de posse de explosivos e de tentativa de pôr terceiros em perigo.

Na leitura da sentença, esta quarta-feira, o juiz Patrick Field criticou a segurança do aeroporto por ter concluído "de forma completamente errada e potencialmente perigosa" que a bomba não era viável.

Por essa razão, Muhammad não foi detido inicialmente e foi autorizado a viajar cinco dias depois para Itália.

Peritos da polícia voltaram a examinar o artefacto e, duas semanas depois, descobriram que continha um propulsante utilizado em armas de fogo, fabricado a partir de nitroglicerina e nitrocelulose.

O artefacto foi então classificado como "dispositivo explosivo, tosco e improvisado, mas potencialmente viável".

Muhammad foi interrogado pela polícia italiana e voltou a ser posto em liberdade, acabando por ser detido quando regressou ao Reino Unido, a 12 de fevereiro.