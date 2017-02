Centenas protestaram no aeroporto de São Francisco antes de saberem que um juiz tinha suspendido ordem executiva de Trump

As transportadoras aéreas já podem aceitar passageiros com destino aos Estados Unidos vindos dos sete países de maioria muçulmana que Donald Trump tinha vetado, depois de um juiz ter suspendido a ordem do Presidente.

Apesar de a Casa Branca ter prometido lutar contra a decisão do juiz James Robart, que se aplica a todo o país, o departamento da alfândega e proteção fronteiriça, a agência federal encarregada da imigração, informou as transportadoras aéreas que os vistos dos cidadãos dos países em questão - Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen - voltam a ser válidos e devem aceitar os passageiros nos seus voos.

O departamento informou também as companhias aéreas que os detentores de um visto de refugiado têm entrada autorizada, segundo explicou à CNN uma das transportadoras.

A ordem executiva de Trump suspendia durante 90 dias a emissão de vistos para cidadãos dos sete países e por outros 120 o programa de acolhimento de refugiados.

Estas medidas geraram críticas tanto dos Estados Unidos, com vários protestos em aeroportos, como a nível internacional, com países como o Reino Unido, Espanha e França a condenarem a decisão.

O Departamento de Estado assegurou que foram cancelados cerca de 60 mil vistos de estrangeiros vindos dos sete países após a entrada em vigor do veto migratório, apesar de os números do mesmo departamento indicarem que os afetados podem chegar aos 100 mil.