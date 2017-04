Pub

Seis alunos detetaram irregularidades no currículo da diretora quando faziam um artigo para o jornal da escola

Um grupo de estudantes publicou um artigo no jornal da escola secundária que levou ao pedido de demissão da diretora do estabelecimento, no Kansas, Estados Unidos. A peça era fruto de uma investigação jornalística e levantava dúvidas sobre as habilitações literárias de Amy Robertson.

O objetivo inicial dos seis estudantes da escola secundária de Pittsburg, que escrevem e editam o Booster Redux, era inicialmente o de fazer o perfil da nova diretora, contratada a 6 de março.

Contudo, durante a pesquisa, os estudantes repararam que "alguma coisa não batia certo", conforme contou Connor Balthazor, de 17 anos, ao Washington Post.

O artigo apontava algumas discrepâncias no percurso académico de Amy Robertson, assim como as justificações incompletas, inconsistentes e por vezes contraditórias dadas pela docente.

A peça foi publicada a 31 de março e esta quarta-feira foi anunciado o pedido de demissão da diretora.

"À luz das questões que surgiram, a Dr.ª Robertson sentiu que era melhor para o distrito se se demitisse", revelou em comunicado o conselho de escolas de Pittsburg.

Connor explicou que quando o grupo fez uma pesquisa sobre a Corllins University - a instituição privada onde a diretora dizia ter feito o mestrado e o doutoramento - encontrou apenas um site que não funcionava.

Após semanas de investigação, os seis alunos descobriram que esta universidade não era acreditada pelo departamento de educação norte-americano. A instituição tinha ainda fama de ser um local onde os estudantes obtinham diplomas e certificados a troco de dinheiro.

"Tudo isto foi completamento ignorado", disse Balthazor. "Seria de esperar que as figuras de autoridade tivessem descoberto isto".

Numa entrevista com os alunos, Robertson disse que frequentou a Corllins University antes desta perder a acreditação. A docente viveu no Dubai durante 20 anos e voltou para os Estados Unidos para desempenhar a função de diretora.

Segundo a conselheira do jornal da escola, Emily Smith, "toda a gente lhes dizia 'parem de meter o nariz onde não são chamados'". Agora que foi anunciada a demissão da diretora, a história tem sido divulgada em jornais nacionais e internacionais e os alunos têm sido elogiados pelo bom trabalho jornalístico.

Para Balthazor, um dos pontos altos foi quando um dos repórteres do Boston Globe que esteve envolvido na investigação do caso Spotlight partilhou a história dos jovens com a legenda "Grande trabalho de investigação feito por jornalistas da escola secundária".

"Sinceramente, pensei que estavam a gozar no princípio", contou o jovem. "Foi ótimo saber que membros respeitados da comunidade jornalística nos apoiavam".

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.