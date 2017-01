Pub

Como teria sido se Barack Obama escrevesse tweets como Donald Trump? A questão foi lançada ontem a utilizadores da rede social Reddit e as respostas não tardaram.

Com exceção para a conferência de imprensa da semana passada e das entrevistas desta semana, o Twitter tem sido o fórum usado pelo presidente eleito dos EUA para comunicar com o mundo, fazendo comunicados, emitindo opiniões, desmentindo os media, defendendo a família, etc...

Face a este uso do Twitter por Donald Trump os utilizadores de uma outra rede social, Reddit, questionam como seria se Barack Obama, presidente dos EUA entre 2009 e 2017, escrevesse tweets do mesmo género dos do multimilionário republicado eleito para a Casa Branca.

Um utilizador - com o nickname NuclearWarlordGandhi - deu este exemplo de tweet hipotético de Obama por causa das acusações frequentemente proferidas contra os media por Trump:

"Looser @realdonaldtrump is saying that my birth certificate is fake. Fake News! SAD"

(O falhado @realdonaldtrump anda a dizer que a minha certidão de nascimento é falsa. Notícia falsa. TRISTE)

Outro utilizador - tamere2k - sugeriu esta outra hipótese de tweet de Obama a propósito da morte do líder da Al-Qaeda no Paquistão a 2 de maio de 2011:

"Just killed Bin Laden. It wasn't hard. Bush just didn't try. PATHETIC!"

(Acabei de matar o Bin Laden. Não foi difícil. Bush não se esforçou o suficiente. PATÉTICO!"

E outro ainda - WorMWooDGaming - apresentou este hipotético tweet de Obama por causa das declarações que Trump tem feito em relação ao muro que quer erguer na fonteira com o México:

"We're gonna shut down Guantánamo and make Cuba pay for it!"

(Vamos encerrar Guantánamo e vamos obrigar Cuba a pagar por isso!)