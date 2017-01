Pub

Durante uma década não houve qualquer queixa ou denúncia em relação ao funcionário faltoso

O caso de um espanhol que todos os dias foi picar o ponto à entrada e à saída do trabalho sem nunca ter de facto trabalhado e que ganhava cerca de 50 mil euros por ano deu origem a um inquérito. A administração geral de Transparência da região de Valência, Espanha, quer apurar como é que foi possível que Carles Recio tenha conseguido, durante 10 anos, manter este esquema sem que tenha havido queixas, denúncias ou registos, nomeadamente da parte da direção do Arquivo Geral e Fotográfico de Valência, onde alegadamente trabalhava. Por isso, também a diretora está a ser investigada.

O caso foi revelado ontem pelo El Mundo, jornal ao qual o funcionário faltoso alegou estar a desenvolver projetos no exterior. Carles Recio, que prometeu um dia, no local certo, vir a contar por que foi mandado para o Arquivo, foi nomeado para um cargo de chefia em março de 2006 e desde então nunca trabalhou, apesar de receber anualmente um salário de cerca de 50 mil euros.

O responsável da administração geral de Transparência da região de Valência afirmou-se entretanto "chocado e indignado" com as revelações do El Mundo, tendo ordenado uma investigação ao caso. Mal haja conclusões, proceder-se-á em conformidade, garantiu.