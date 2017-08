| Alejandro Alvarez/News2Share via REUTERS

Pub

Comité da ONU para o racismo emitiu um comunicado "avisos prévios e procedimentos urgentes" para os EUA

O comité das Nações Unidas contra o racismo avisou formalmente os Estados Unidos de que deve condenar "inequivocamente e incondicionalmente" atos e discursos racistas. O Comité pela Eliminação da Discriminação Racial diz estar alarmado pelas manifestações de "indivíduos de grupos nacionalistas brancos, neonazis, e do Ku Klux Klan" e pela falta de condenação destes eventos racistas ao mais alto nível.

No documento, emitido a 18 de agosto, o comité invocou um procedimento raro em que destaca "avisos prévios e procedimentos urgentes" que os Estados Unidos devem seguir. Segundo a Reuters, o comité apenas aciona este procedimento em situações sérias.

Sem mencionar o nome de Donald Trump, o comité condena as declarações do presidente. Trump disse mais do que uma vez que a culpa dos incidentes em Charlottesville, Virgínia, era dos dois lados - dos que organizaram a marcha da extrema-direita e Ku Klux Klan e dos que foram até à cidade para protestar contra ela.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A entidade das Nações Unidas entende que isto "pode alimentar a propagação de discursos e eventos racistas no país" e dar um exemplo negativo ao resto do mundo, continua o comunicado.

Como tal, pede que os EUA combatam qualquer forma de discriminação racial, promovam a tolerância e a diversidade, reconheçam a contribuição dos vários grupos étnicos para a história do país e investiguem as circunstâncias da morte de Heather Heyer.

Heyer, de 32 anos, foi atropelada em Charlottesville por um militante da extrema-direita enquanto se manifestava contra este grupo.

O comité pede ainda que os EUA "identifiquem a causa da proliferação destas manifestações racistas e tomem medidas concretas" e se certifiquem que a "liberdade de expressão, associação e reunião não são usadas para destruir ou negar os direitos e liberdades de outros".

Esta terça-feira, Donald Trump voltou a responsabilizar "todos os lados" pelos incidentes em Charlottesville e acusou os meios de comunicação social de distorcerem as suas palavras "perfeitas".