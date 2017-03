Pub

"Estamos prontos para começar as negociações", disse porta-voz da Comissão Europeia, após o Reino Unido anunciar que vai ativar Artigo 50 dia 29

A Comissão Europeia confirmou hoje ter sido informada por Londres de que a notificação para a saída do Reino Unido da UE chegará em 29 de março e sublinhou que, em Bruxelas, "está tudo a postos" para as negociações.

"Sim, fomos informados com antecedência (da data da ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa). Estamos prontos para começar as negociações, estamos à espera da carta, que agora sabemos que chegará no dia 29. E sim, deste lado tudo a postos", afirmou o porta-voz do executivo comunitário, Margaritis Schinas, na conferência de imprensa diária da Comissão.

Questionado sobre o procedimento, o porta-voz apontou que "o primeiro passo após a notificação será a adoção de diretrizes pelo Conselho Europeu", que pode ser considerada "a reação política", e que terá lugar numa cimeira a ser convocada por Donald Tusk.

"A Comissão Europeia irá então imediatamente adotar uma recomendação para abrir as negociações", o que representará "o mandato legal", após o qual "o Conselho autorizará a abertura das negociações e adotará formalmente o mandato para o negociador da União Europeia, Michel Barnier".

O presidente do Conselho Europeu Donald Tusk escreveu no Twitter que vai mostrar aos outros 27 membros da União Europeia o documento com as linhas gerais propostas pelo Reino Unido nas primeiras 48 horas da ativação do Artigo 50.

O embaixador britânico para a UE, Tim Barrow, confirmou hoje que a notificação do governo britânico para a saída do Reino Unido da União Europeia - determinada num referendo realizado em 23 de junho do ano passado - será feita em 29 de março, com a entrega de uma carta em Bruxelas.