O responsável pela Comissão eleitoral Ezra Chiloba declarou que a tentativa de ataque informático não teve êxito, e prometeu mais detalhes nas próximas horas

A Comissão eleitoral do Quénia confirmou esta quinta-feira que ocorreu uma tentativa, sem sucesso, de ataque informático ao seu sistema durante as eleições presidenciais de terça-feira, e avançou que os resultados totais apenas devem ser anunciados na sexta-feira.

O responsável pela Comissão eleitoral Ezra Chiloba declarou ter existido uma tentativa de ataque informático, que não teve êxito, e prometeu informações mais detalhadas sobre o incidente nas próximas horas.

O responsável disse ainda que os resultados totais das eleições presidenciais devem estar disponíveis a partir do meio-dia de sexta-feira, uma contagem que deverá ser comparada com as listas eleitorais antes de serem divulgados publicamente, afastando a hipótese de declaração antecipada de um vencedor.

Por seu turno, o presidente da Comissão eleitoral, Wafula Chebukati, também confirmou a divulgação dos resultados totais do escrutínio para o início da tarde de sexta-feira.

Em paralelo, os chefes das missões de observadores da União Europeia, União Africana e Commonwealth coincidiram hoje em que as eleições de terça-feira respeitaram as normas internacionais e apelaram à calma até que termine a contagem dos votos.

O processo foi perturbado com acusações do líder da oposição e candidato presidencial Raila Odinga de manipulação informática da contagem para favorecer o presidente cessante, Uhuru Kenyatta.

Os resultados parciais das eleições de terça-feira, baseados na contagem de 97,5% das assembleias de voto, dão vantagem ao presidente Uhuru Kenyatta.