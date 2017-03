Pub

Polícia investiga casos de grupos que saem de restaurantes e hotéis sem pagar contas milionárias

Comem, bebem, dançam e até lançam fogo-de-artifício. O único problema? Não pagam a conta. Isto está a acontecer no noroeste espanhol e está a ser investigado pela polícia que até já deteve um homem, de nacionalidade romena, cuja identidade coincide a uma das marcações num restaurante.

São marcados autênticos banquetes, para cerca de 120 pessoas, mas quando chega a sobremesa, levantam-se e desaparecem rapidamente, deixando para trás milhares de euros de prejuízo para quem os recebeu.

"Tínhamos acabado de servir o bolo e eles simplesmente foram embora. Sem insultos, sem serem rudes. Meteram-se nos carros e foram embora", disse Antonio Rodriguez, de acordo com o The Guardian. Rodriguez é o proprietário do primeiro estabelecimento a fazer queixa às autoridades, o hotel Carmen, depois de se ver a mãos com uma conta de 2200 euros por pagar.

Isto aconteceu em Bembibre, na região de Leão e Castela, numa cerimónia que era supostamente para celebrar o batismo de dois rapazes. Tiveram direito a tudo, mas disseram que não à sobremesa e foram embora "atropelando-se". Rodriguez já tinha um depósito de 900 euros, mas duvida que vá receber o resto do dinheiro.

Poucos dias depois, em Ponferrada, a cerca de 20 quilómetros de distância, foi servido um banquete para um casamento no valor de dez mil euros. O resultado foi o mesmo: ninguém pagou.

A norte da Galiza algo semelhante aconteceu, com os clientes a desaparecerem depois de terem saído da sala para lançarem fogo-de-artifício.

De acordo com a Associated Press, um porta-voz da região de Leão confirmou que um suspeito foi detido. Outro está desaparecido, e poderá até já ter deixado Espanha, e mais suspeitos foram identificados. No entanto, não foram revelados mais detalhes, para não chamar a atenção dos burlões.