Ataque surpresa dos animais aconteceu em Kirkuk, no Iraque

Três soldados do Estado Islâmico foram mortos por javalis selvagens, em Kirkuk, no Iraque. Na sequência do ataque dos animais, mais cinco membros da organização terrorista ficaram feridos.

De acordo com a Alsumaria News, estação de televisão iraquiana, o ataque aconteceu quando os soldados estavam escondidos no meio de canas de bambu e se preparavam para atacar a tribo local.

Os locais são acusados pelo Estado Islâmico de colaborar com forças governamentais contra as quais lutam.

A Alsumaria News diz ainda, citando uma fonte local, que os animais poderão ter respondido aos extremistas, que terão atacado terrenos agrícolas.