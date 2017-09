Pub

Com ventos de de 215 km/h furacão Irma ameaça Caraíbas e Florida

O furacão Irma foi hoje reclassificado como de categoria 4 (numa escala de 5) devido aos fortes ventos que ameaçam as Caraíbas e o Estado americano da Florida, anunciou o Centro de Furacões dos EUA.

Com ventos a rondar os 215 quilómetros por hora, o Irma está a encaminhar-se para as Ilhas de Sotavento (entre as Ilhas Virgens e Trinidad, nas Antilhas), devendo intensificar-se ainda mais nos próximos dois dias, avisou o Centro de Furacões, sediado em Miami.

O Centro (NHC, na sigla em Inglês) acrescenta que é preciso "intensificar os preparativos para proteger vidas e bens" ameaçados pelo Irma, que deverá atingir território norte-americano na quarta-feira.

Diversas ilhas da região, entre as quais Porto Rico e Antilhas, estão em estado de alerta máximo devido à ameaça do Irma, poucos dias após a passagem de Harvey, que provocou grandes estragos na costa sul dos Estados Unidos Facebook

A trajetória do Irma ainda é incerta, mas várias projeções colocam o Haiti, a República Dominicana e Cuba no seu trajeto, antes de se dirigir para o norte, em direção ao Estado da Florida e, depois, eventualmente, para a Costa Leste dos EUA.

No Haiti, as autoridades lançaram um primeiro nível de alerta, avisando para "ameaças de fortes chuvas, fortes ventos, fortes ondulações, riscos de deslizes de terras e inundações", segundo um comunicado da proteção civil.

Alertas de furacão foram também emitidos para as ilhas de Antígua e Barbuda, Anguilla, Montserrat, Saint Kitts et Nevis, Saint Martin, Saint Barthélemy, Saba e Saint Eustache, onde a passagem do Irma é esperada nas próximas 36 horas.

O NHC já vaticinou que o Irma poderá provocar um aumento de até três metros no nível normal do mar e chuvas de até 25 cm, além de ondas "grandes e destrutivas".