Numa breve conversa com o DN em Lisboa, o congressista republicano Devin Nunes, presidente da Comissão dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, falou de Trump, da Rússia, da cooperação na luta contra o ISIS, da Coreia do Norte e do futuro da base das Lajes.

Em Lisboa para participar no Legislator's Dialogue, um evento organizado pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Devin Nunes explica como em quase cem dias de presidência Trump, os EUA voltaram "a colocar a nossa política externa no mapa".

O congressista luso-descendente garante que agora "as pessoas sabem" que os EUA não têm "medo de usar a força militar se for necessário".

De regresso do Médio Oriente, o presidente da Comissão dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, que fez parte da equipa de transição de Donald Trump explica que uma cooperação com a Rússia na luta contra o ISIS "provavelmente não vai ser possível".

Sobre a relação com Portugal, Nunes falou ainda da cooperação em África e da importância da base das Lajes.

