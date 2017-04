Pence levou a mulher e as duas filhas numa visita à zona desmilitarizada entre as duas Coreias

Vice-presidente americano visitou a zona desmilitarizada entre as duas Coreias, onde lembrou ataques dos EUA na Síria e no Afeganistão. Mas disse contar com a China para ajudar a "resolver esta questão de forma pacífica"

Envergando um blusão de cabedal castanho, e a menos de 30 metros dos soldados norte-coreanos estacionados na fronteira, o vice-presidente Mike Pence garantiu que, com Donald Trump na Casa Branca, acabou-se a "política falhada de paciência estratégica" em relação a Pyongyang, reafirmando que "todas as opções estão em cima da mesa". Horas depois, em Seul, o número dois da administração americana deixou o alerta: "Nas últimas duas semanas o mundo testemunhou a força e convicção do nosso novo presidente em ações tomadas na Síria e no Afeganistão. A Coreia do Norte faria bem em não pôr à prova a sua convicção ou o poderio das forças dos EUA na região", afirmou.

Pence, cujo pai serviu na guerra da Coreia (1950-53), chegou a Seul no domingo, horas depois de Pyongyang ter realizado um ensaio falhado de um míssil balístico. As últimas semanas foram de escalada da tensão entre a Coreia do Norte e os EUA, com os americanos a enviarem para a região um porta-aviões e três navios lança-mísseis em resposta a outro lançamento de um míssil norte-coreano.

Acompanhado pela mulher e as duas filhas, Pence começou por visitar o campo Bonifas, um complexo militar das Nações Unidas, antes de seguir para ao pavilhões azuis de Panmunjon (onde foi assinado o armistício no fim da guerra) na zona desmilitarizada (DMZ), nesse paralelo 38 que divide as Coreias, tecnicamente ainda em guerra. Aí, ignorando a música de propaganda que saía dos altifalantes do lado do Norte, voltou a usar a retórica bélica que a administração favorece quando se trata de Pyongyang e do seu programa nuclear. Mas reafirmou também: "Esperamos poder resolver esta questão de forma pacífica." Para alcançar esta nova estratégia, os EUA contam com a intervenção da China. "Já vimos Pequim tomar medidas para pressionar a Coreia do Norte, mas é preciso fazer mais", explicou à CNN.

No domingo, tanto o tenente-general H.R. McMaster, principal conselheiro para a segurança de Trump, como o próprio presidente tinham sublinhado a importância de ter a China, único grande aliado da Coreia do Norte, a trabalhar com os EUA numa solução para "o problema". Além de uma série de lançamentos de mísseis, Pyongyang organizou no fim de semana um grande desfile militar e os analistas avisam que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, pode estar a preparar um sexto ensaio nuclear. Com o site 38 North a relatar a existência de atividade nas instalações nucleares norte-coreanas.

Entretanto, tropas americanas e sul-coreanas estão a realizar exercícios conjuntos para garantir a preparação em caso de ataque por parte de Pyongyang. Os Estados Unidos têm 28 500 soldados estacionados em bases na Coreia do Sul.

Com eleições marcadas para 9 de maio, depois do afastamento, em março, da presidente Park Geun-hye por corrupção, a Coreia do Sul mostrou-se implacável em caso de ataque da irmã do Norte. "Esmagaremos qualquer ataque e daremos uma resposta dura e eficaz a qualquer utilização de armas convencionais ou nucleares", garantiu o presidente interino Hwang Kyo-Ahn numa conferência de imprensa com Pence.

Palavras duras vindas de Seul, que poderão vir a suavizar-se caso se confirme a vitória do favorito Moon Jae-in nas próximas eleições. Candidato pelo Partido Democrático, este advogado dos direitos humanos, de 64 anos, surge à frente nas sondagens. Segundo o seu programa, Moon deverá defender uma maior abertura à Coreia do Norte, além de poder vir a adiar a instalação no Sul de um sistema de defesa antimíssil americano, que tem irritado os chineses. Em março, Moon garantia que não há alternativa: é preciso reconhecer Kim Jong-un como líder da Coreia do Norte e lidar com ele.

Enquanto isso, a comunidade internacional vai oscilando entre a contenção e as ameaças. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, por exemplo, garantia que Moscovo não vai aceitar "aventuras de Pyongyang com mísseis", mas "o uso unilateral do poder pelos EUA" também seria "um caminho muito perigoso".

A ida de Pence (que segue agora para o Japão, Indonésia e Austrália, numa visita de dez dias à Ásia) à Coreia do Sul surge depois da de Rex Tillerson. Também na DMZ, o secretário de Estado americano avisou que uma ação militar preventiva por parte dos EUA está "em cima da mesa" em resposta a qualquer ataque norte-coreano. Já em fevereiro, o secretário da Defesa, James Mattis, foi a Seul garantir que os EUA e a Coreia do Sul irão enfrentar a ameaça de Pyongyang "lado a lado". Um apoio incondicional que Pence voltou a afirmar agora, sublinhando: "Estamos com vocês a 100%."