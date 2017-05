Pub

Decisão só será tomada quando Trump voltar do G7

A Casa Branca informou esta terça-feira que qualquer decisão sobre a permanência ou retirada dos EUA do acordo de Paris de combate às alterações climáticas só vai ser tomada no final do mês.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, especificou que a decisão só vai ser tomada depois de Donald Trump regressar da cimeira do Grupo dos 7, que vai decorrer em Itália, nos dias 26 e 27 de maio.

Trump tinha prometido em 29 de abril que iria tomar "uma grande decisão" sobre o acordo de Paris "nas próximas duas semanas", prazo que terminava no próximo sábado, dia 13 de maio.

Na Casa Branca, os grandes defensores da saída do acordo, segundo vários relatos da comunicação social, são o estratega chefe de Trump, Stephen Bannon, e o administrador da Agência de Proteção Ambiental, Scott Pruitt.

O compromisso dos EUA, assumido durante a Presidência de Barack Obama, foi de reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa entre 26% e 28%, até 2025, com referência aos níveis registados em 2005.

O instrumento principal com que Obama tencionava cumprir o objetivo era a substituição das centrais elétricas alimentadas a carvão por outras alimentadas a gás natural e energias limpas.