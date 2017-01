Pub

Causas da explosão estão por apurar

Cinco pessoas ficaram feridas numa explosão num bloco de apartamentos em Hornchurch, em Londres. Pelo menos 70 bombeiros estão no local, acompanhados por 10 viaturas, além de agentes da polícia metropolitana e ambulâncias. Cerca de 30 pessoas foram retiradas dos apartamentos por segurança.

As causas da explosão ainda não foram apuradas mas o jornal local Essex Live avança que existia uma fábrica de canábis no piso térreo do prédio que explodiu, citando um morador que não se quis identificar, e que uma das botijas de gás desta fábrica ilegal pegou fogo.

Outros moradores dizem que se tratou apenas de uma fuga de gás.

"A janelas foram projetadas mais de 20 metros", contou um morador ao mesmo jornal. A explosão, que ocorreu por volta das 17 horas, provocou grandes danos no bloco de apartamentos e nas áreas ao redor e obrigou ao encerramento da estrada A127 assim como de outras vias.

Imagens e vídeos da explosão e do incêndio estão a ser partilhados nas redes sociais.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.