Polícia diz que não se trata de um ato de terrorismo. Atacante já foi identificado e está em fuga

Um homem feriu cinco pessoas esta segunda-feira de manhã com uma motosserra na cidade de Schaffhausen, na Suíça. De acordo com a polícia, o incidente não foi categorizado como um "ato de terrorismo" e o suspeito, que está em fuga, já foi identificado.

O agressor está a ser descrito pela polícia como um homem de 1 metro e 90, careca e com uma aparência pouco cuidada que conduz uma carrinha branca com matrícula suíça.

A porta-voz da polícia, Cindy Beer, afirmou à estação de televisão SRF que a polícia recebeu um alerta pelas 10:39 (9:39 em Lisboa) sobre o incidente, e escusou-se acrescentar mais informação para além de que "uma pessoa [homem] feriu várias outras".

O ataque ocorreu dentro de um edifício de escritórios numa rua com várias lojas no centro de Schaffhausen. Duas das vítimas estão em estado grave.

Segundo a Reuters, a polícia encerrou o centro da cidade. As lojas estão fechadas e a população está a ser aconselhada a não passar por esta zona, enquanto as autoridades procuram o agressor.

Helicópteros sobrevoam o local e no terreno estão ambulâncias e a polícia.

A cidade de Schaffhausen, com cerca de 36 mil habitantes, fica no norte da Suíça e faz fronteira com a Alemanha.

Em atualização

