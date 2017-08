Pub

Equipas de resgate estavam na quarta-feira à noite a tentar encontrar cinco soldados norte-americanos desaparecidos no mar, ao largo do Havai, disse um porta-voz do exército dos Estados Unidos.

Dois pilotos e três tripulantes foram dados como desaparecidos depois do helicóptero "UH-60 Black Hawk" ter caído no mar, pelas 21:30 de terça-feira (08:30 de quarta-feira em Lisboa), indicou Curtis Kellogg, porta-voz da 25.ª Divisão de Infantaria.

O exército já notificou as famílias dos soldados, disse Kellogg.

Os bombeiros de Honolulu encontraram pedaços da fuselagem do helicóptero e um capacete.

Em abril, um tripulante de um "Black Hawk" morreu e dois ficaram feridos quando o aparelho caiu num campo de golfe em Maryland (nordeste dos Estados Unidos), durante um voo de rotina.

Em 2015, 11 tripulantes morreram quando um "Black Hawk" do exército caiu no mar, ao largo da base aérea de Eglin, na Florida.