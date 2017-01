Pub

No último discurso antes de entregar a Casa Branca a Trump no dia 20, o presidente promete agradecer a americanos e defender o seu legado

Foi em Chicago que começou a trabalhar, foi ali que conheceu Michelle, quando ela orientou o seu estágio num escritório de advogados. Foi em Chicago que, jovem advogado, ajudou a comunidade negra pobre do South Side e mais tarde deu aulas de Direito na universidade. Foi ali que nasceram as duas filhas, ali que lançou a carreira política, primeiro como senador do Ilinóis e depois federal, que o havia de levar à Casa Branca. A relação de Barack Obama com a terceira maior cidade dos EUA é antiga e forte. Por isso a escolheu para palco do seu último discurso como presidente, no centro de congressos McCormick Place, não longe de Grant Park onde fez outro discurso histórico: o da vitória nas eleições de 2008, que fizeram dele o primeiro presidente negro dos EUA.

"Serei sempre um cidadão de Chicago", garantia o presidente há dias numa entrevista à filial local da CBS. E se quando no dia 20 deixar a Casa Branca Obama vai ficar por Washington - pelo menos até a filha mais nova, Sasha, de 15 anos, terminar o liceu - a verdade é que foi Chicago que escolheu para construir a sua biblioteca presidencial e a fundação com o seu nome. "Vou investir muito esforço e tempo e energia a fazer da minha biblioteca um centro de classe mundial numa cidade de classe mundial, para ajudar a próxima geração de líderes a trazer uma mudança social", afirmou ainda na mesma entrevista.

E a cidade retribui a paixão do presidente. No sábado, milhares de pessoas saíram de casa de madrugada e enfrentaram temperaturas gélidas para conseguir um bilhete gratuito para o último discurso de Obama. A procura foi tanta que às 07.00 já a polícia não deixava mais ninguém juntar-se à fila: os bilhetes tinham esgotado. Ontem, a preocupação das autoridades era outra. Nos sites de venda online como o Craiglist ou o eBay surgiram bilhetes por 5000 dólares. Apesar de ainda não ter recebido queixas, a polícia alerta para as possíveis fraudes. "Fiquem longe desses bilhetes. Não sabem quem os está a vender. É diferente de comprar um sofá no Craiglist. Podemos ver o sofá... não há como verificar estes bilhetes", recordou ao Chicago Tribune Steve Bernas, presidente do Better Business de Chicago, uma rede de agências que monitorizam as fraudes.

A dez dias de passar a presidência a Donald Trump, a maior dúvida sobre o discurso de Obama reside no que o presidente vai dizer. Conhecido pelo dom da retórica, Obama gosta de ser ele a dar as ideias para os seus discursos, que são depois trabalhados pelos speechwriters antes de lhe voltarem a ser apresentados. Se o resultado não o satisfizer, o presidente "pega numa folha em branco e escreve ele próprio, ou faz anotações por todo o documento", explicou à AFP Cody Keenan, que dirige a equipa de speechwriters da Casa Branca.

Em contrarrelógio para tentar garantir o seu legado e protegê-lo de Trump, Obama deverá aproveitar o último discurso para deixar um apelo aos americanos para se unirem. E um agradecimento. No comunicado que anunciava a comunicação, o presidente descreveu o momento como "uma oportunidade para dizer obrigado por esta maravilhosa jornada, para celebrar as formas como mudaram o país para melhor nos últimos oito anos e para dar algumas ideias sobre para onde vamos agora".

Com o desemprego nos mínimos de 4,6% e tendo criado 11 milhões de empregos em oito anos, Obama não conseguiu no entanto conquistar a classe média, que passou ao lado desta melhoria. E arrisca-se a ver Trump desfazer as suas políticas: da ambiental à reforma da saúde conhecida como Obamacare.