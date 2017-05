Um exemplo da mensagem que surge com o vírus

Ataque informático de hoje afetou 74 países, incluindo Portugal

Cerca de mil computadores do ministério do interior russo foram afetados pelo cibertaque internacional desta sexta-feira. Fonte do ministério disse que, contudo, não foram perdidas informações durante o ataque informático, segundo a agência de notícias russa Interfax, citada pela Reuters.

O ataque informático de hoje afetou 74 países, segundo a empresa russa de segurança informática Kaspersky. Entre eles estão Espanha, Reino Unido, Turquia, Ucrânia, Rússia e Portugal.

"O maior número de tentativas de ciberataque foi detetado na Rússia", sublinhou Costin Raiu, diretor global da equipa de Investigação Análises do Laboratório Kaspersky.

Em Portugal, a administração pública não foi afetada, segundo o Centro Nacional de Cibersegurança, mas várias empresas foram atacadas. "Está a haver um ataque dirigido a empresas e organizações a uma escala mundial", referiu o coordenador do centro, Pedro Veiga.

O DN sabe que vários serviços da PT, EDP, Santander e a consultora KPMG foram afetados e os trabalhadores de muitas empresas receberam alertas para um software malicioso que está a tentar "entrar" nos computadores para lhes encriptar os ficheiros, exigindo depois um "resgate" em bitcoin para libertar os documentos.

Pedro Veiga admite que o ataque informático pode ter origem no Brasil. Contudo, alertou que neste tipo de ataques "é muito difícil encontrar a origem, uma vez que os piratas podem perfeitamente dissuadir online a sua base de operações".

No Reino Unido, o ataque atingiu alguns hospitais do Serviço Nacional de Saúde britânico.