"A maior ameaça continua a ser a chuva", afirmou o porta-voz do Centro Nacional de Furacões dos EUA

Mais dois dias de chuvas fortes estão previstos para uma parte dos estados norte-americanos do Texas e da Louisiana, com o regresso da tempestade tropical Harvey à costa após algumas horas sobre o Golfo do México.

"A maior ameaça continua a ser a chuva", disse esta terça-feira à agência noticiosa francesa AFP Dennis Feltgen, porta-voz do Centro Nacional de Furacões, sediado em Miami, Florida, descrevendo a situação como "catastrófica".

"Ainda não acabou", acrescentou.

A chuva que caiu em Houston, no Texas, desde a chegada do Harvey -- furacão de categoria 4 numa escala de 5, que se transformou em tempestade tropical -, atingiu em quatro dias a altura de 127 centímetros, causando inundações sem precedentes na cidade de 2,3 milhões de habitantes.

A tempestade Harvey está a afastar-se de Houston e a deslocar-se para o Golfo do México, mas deverá novamente atingir a costa texana e o Estado da Louisiana ao fim do dia de hoje ou, o mais tardar, na quarta-feira.

Os habitantes de Nova Orleães estavam hoje a preparar-se para chuvas fortes e inundações nas próximas 48 horas.

Hoje de manhã, a água da chuva atingiu mais de cinco centímetros na cidade, fazendo temer "grandes inundações", segundo os serviços meteorológicos locais.

Nova Orleães é particularmente vulnerável, por se situar abaixo do nível do mar. Já sofreu grandes cheias no início de agosto, cujos efeitos foram exacerbados por problemas no sistema municipal de escoamento de águas pluviais.

O meteorologista Eric Holthaus considera muito difícil calcular com rigor o nível da precipitação que poderá cair nos próximos dias.

"Algumas previsões falam em 25 centímetros de chuva durante as próximas 36 horas para Nova Orleães. Não ficarei surpreendido se for mais que isso", observou.

Em Houston, espera-se que caiam ainda mais entre cinco e dez centímetros de chuva à medida que a tempestade se afasta, mas a precipitação vai manter-se provavelmente até ao fim de semana, acrescentou.

A tempestade Harvey deverá dissipar-se depois de regressar a terra e as chuvas deverão terminar até quinta-feira.