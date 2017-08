Pub

Ministério do Comércio chinês dá cumprimento a sanções decididas pela ONU

A China, principal parceiro e apoiante da economia norte-coreana, anunciou hoje a suspensão das importações de ferro, chumbo e dos minérios destes dois metais e de produtos do mar da Coreia do Norte, aplicando as sanções decididas pela ONU.

A partir de terça-feira "todas as importações de carvão, ferro, minérios de ferro e de chumbo, animais aquáticos e produtos do mar serão interditas", anunciou o Ministério do Comércio chinês em comunicado.

A medida visa aplicar na prática a resolução 2371, aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, precisa o comunicado.

A China, que foi em 2016 o destino de mais de 92% das exportações norte-coreanas, é o principal suporte económico e financeiro do regime de Pyongyang.

Membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a China juntou o seu voto, no passado dia 06 de agosto, à aprovação do sétimo pacote de sanções contra a Coreia do Norte, em resposta aos ensaios de mísseis balísticos levados a cabo por Pyongyang.

Este pacote de sanções económicas representa um corte de mil milhões de dólares (cerca de 850 milhões de euros), privando o regime norte-coreano de uma fonte crucial de divisas.

A aprovação da resolução foi duramente criticada pela Coreia do Norte, que assegurou em comunicado que Pequim "pagaria caro por isso".

O Presidente americano Donald Trump disse na ocasião que as sanções teriam um "efeito limitado" e, na quinta-feira passada, defendeu que a China deveria "fazer um pouco mais" para pressionar a Coreia do Norte.

Na sequência da recente escalada de retórica violenta entre Washington e Pyongang, Pequim exortou "à retenção", e o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, assegurou que o seu país aplicaria "a 100%" o novo pacote de sanções.

As importações chinesas provenientes da Coreia do Norte recuaram mais de 7% nos cinco primeiros meses de 2017, de acordo com números das alfândegas chinesas.