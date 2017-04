Pub

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, defendeu hoje na ONU o diálogo com a Coreia do Norte como "a única boa escolha" para tentar resolver a crise relacionada com os programas nuclear e balístico de Pyongyang.

"Regular de forma pacífica a questão nuclear da Península coreana através do diálogo e de negociações representa a única boa escolha que é realista e viável", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, antes de entrar na sala do Conselho de Segurança das Nações Unidas para uma reunião sobre a Coreia do Norte, presidida pelo secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson.

Wang Yi mencionou a necessária "desnuclearização da Península e a manutenção do regime internacional de uma não-proliferação nuclear" de forma "a evitar o caos" naquela região.

O ministro chinês, cujas declarações foram acompanhadas por um tradutor, voltou a referir a proposta de Pequim, que defende um congelamento dos programas militares nuclear e balístico da Coreia do Norte, mas também, como contrapartida, a suspensão dos exercícios militares entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul previstos num tratado de aliança entre Seul e Washington.

O chefe da diplomacia chinesa qualificou esta proposta como "sensata e razoável".