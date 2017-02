O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lu Kang

Pub

Governo de Pequim afirma que sanções prejudicam indivíduos e empresas da China

O Governo chinês protestou hoje contra o reforço das sanções económicas impostas pelos Estados Unidos ao Irão, devido ao recente teste com mísseis balísticos realizado por Teerão, considerando que afetam indivíduos e empresas da China.

"Nós opomo-nos a qualquer sanção unilateral, especialmente aquelas que afetam terceiras partes", afirmou em conferência de imprensa o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lu Kang.

As sanções, que afetam 13 pessoas e 12 empresas envolvidas no programa de mísseis balísticos de Teerão, "não beneficiam a confiança mútua, nem o trabalho conjunto ou a cooperação para resolver problemas", acrescentou.

O porta-voz confirmou que a China apresentou um protesto formal às autoridades norte-americanas.

Richard Yue, dono da Cosailing Business Trade Co, uma das empresas chinesas afetadas, explicou ao jornal oficial Global Times que as sanções resultaram no congelamento das suas contas bancárias e forçaram-no a encerrar a sua empresa.

A medida surge depois de o Irão ter testado, em 29 de janeiro passado, um míssil de alcance médio que explodiu após percorrer cerca de mil quilómetros, e que levou o Presidente dos EUA, Donald Trump, a advertir que tinha colocado Teerão "sob aviso".