O presidente chinês faz um brinde no final do seu discurso

Presidente Xi Jinping defendeu "regras justas" e "transparentes" para o investimento e o comércio globais. E pronunciou-se a favor de "uma economia mundial aberta".

É o acontecimento diplomático do ano na China. Começou ontem e termina hoje em Pequim. É a cimeira da Nova Rota da Seda, um projeto definido pelo presidente Xi Jinping como uma "plataforma aberta de cooperação" para desenvolver e reforçar "uma economia mundial aberta", promovendo a paz e a estabilidade num arco geográfico que vai das fronteiras da China ao Sudeste Asiático, Golfo Pérsico, mares Vermelho e Mediterrâneo, Europa e Ásia Central, onde volta a encontrar território chinês.

Estão presentes cerca de 30 chefes de Estado e de governo, além de representantes de instituições como o Banco Mundial ou as Nações Unidas. Presente também um representante da Coreia do Norte, que na noite de sábado para domingo (hora portuguesa) efetuou novo disparo de um míssil balístico. Facto que sucede poucas horas depois de uma alta diplomata do regime de Pyongyang ter sugerido disponibilidade do seu governo para negociações com os Estados Unidos.

O disparo do míssil norte-coreano foi considerado uma provocação pela embaixadora dos EUA junto da ONU, Nikki Haley, numa entrevista à ABC News. "Realizar disparos de mísseis não fará que ele [Kim Jong-un, o líder do regime de Pyongyang] se sente com o presidente", disse Haley, acrescentando que "até as nossas condições forem cumpridas, não haverá qualquer encontro".

A presença na cimeira de Pequim do ministro para as Relações Económicas da Coreia do Norte, Kim Jong-jae, levou a embaixada dos EUA na capital chinesa a entregar uma nota no Ministério dos Negócios Estrangeiros onde se referia que a presença daquele governante norte-coreano enviava a mensagem errada num momento em que se procura pressionar Pyongyang a suspender o seu programa nuclear e ações como o disparo de mísseis. Também o representante diplomático da União Europeia em Pequim, o austríaco Hans Dietmar Schweisgut, declarou à Reuters que "este é o sinal mais adequado: convidá-los [aos norte-coreanos] para uma cimeira dedicada à paz e à prosperidade".

O novo disparo não pode, por outro lado, deixar de ser visto como um desafio ao governo de Pequim, principal aliado de Pyongyang, mas que, em tempos recentes, tem advertido a Coreia do Norte para consequências negativas caso prossiga as experiências nucleares e os testes de mísseis.

As repercussões do disparo do míssil foram uma das raras notas a ensombrar uma iniciativa em que, claramente, as autoridades chinesas querem afirmar o papel do país como potência central na conjuntura internacional. Falando na cerimónia de abertura da cimeira, que contou com a presença, entre outros, dos presidentes russo e turco, respetivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, Xi Jinping advogou a criação de "regras justas, razoáveis e transparentes para o investimento e o comércio globais". Na sua intervenção, Xi apresentou a China como campeã da globalização e do capitalismo, como já o fizera em fevereiro no Fórum de Davos, em contraponto com o discurso protecionista defendido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A segunda nota negativa foi a ausência de uma delegação oficial da Índia, decisão que pretende expressar o desagrado de Nova Deli por Pequim ter previsto, no quadro da Nova Rota da Seda, o desenvolvimento de um corredor de comércio bilateral com o Paquistão que abrange território de Caxemira, disputado por estes dois países do subcontinente.

O projeto da Nova Rota da Seda foi inicialmente apresentado em 2013 e pretende abranger, atualmente, 68 países que representam quatro mil milhões de pessoas. A grande maioria integra-se em denominados "corredores económicos" que ligam a China a países da Europa, mas também do Sudeste Asiático, o Médio Oriente, mas também a África e a Austrália. A presença da presidente do Chile, Michelle Bachelet, evidencia que o objetivo é tornar o projeto verdadeiramente global.

Um dos objetivos principais é o desenvolvimento de infraestruturas, algo que interessa principalmente a países não europeus, e a intensificação das relações económicas bilaterais com a China.