As raparigas apareceram num vídeo divuldado pelo Boko Haram, pouco depois do rapto

Raparigas que tinham sido raptadas numa escola em Chibok, na Nigéria, há três anos.

Os militantes do grupo Boko Haram libertaram "dezenas" de raparigas de um grupo de 276 que foram raptadas na Nigérias há três anos, noticia a BBC. A informação terá sido confirmada por fonte oficial ao The Sahara Reports, segundo a qual as raparigas libertadas estão agora na cidade de Banki, no estado de Borno, aguardando um transporte aéreo que as levará para "um local seguro". O número de raparigas agora libertadas não foi confirmado mas a BBC diz que serão pelo menos 80. Já a Reuters afirma que foram 82.

Raptadas a 14 de abril de 2014 por membros do Boko Haram disfarçados de soldados, as alunas da escola de Chibok só voltaram a ser vistas num vídeo divulgado no mês seguinte, em que surgiam no meio do mato, sem sinal dos raptores. 57 raparigas conseguiram escapar pouco depois. Em outubro do ano passado, após negociações com a intervenção da Cruz Vermelha, 21 raparigas foram libertadas. Estavam ainda desaparecidas 195 raparigas.

No mês passado, o presidente Muhammadu Buhari afirmou que o governo mantinha negociações permanentes, através dos serviços secretos, para libertar estas raparigas e todos os outros civis que se encontram cativos. Essas negociações terão estado na origem desta libertação, avança a Reuters, sem no entanto divulgar mais pormenores.

Estima-se que nos últimos anos o Boko Haram tenha sequestrado mais de dois mil jovens - rapazes, mas sobretudo raparigas -, que usa como cozinheiras, escravas sexuais, combatentes e até bombistas suicidas. Criado em 2002, o grupo liderado por Abubakar Shekau prestou vassalagem em 2015 ao Estado Islâmico. Empenhado em impor a charia - a lei islâmica - no Norte da Nigéria, o nome do grupo (que atua também no Chade, Níger e Camarões) significa "a educação ocidental é um pecado".