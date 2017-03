Pub

"Só nos ajoelhamos perante Deus", disse o chefe da diplomacia turca

O chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, atacou hoje a Alemanha, pedindo à chanceler alemã, Angela Merkel, para não dar lições de democracia à Turquia.

"Deixem de dar-nos lições de direitos humanos e democracia, (...) Só nos ajoelhamos perante Deus", disse o ministro dos negócios estrangeiros na residência do cônsul turco em Hamburgo, num encontro com cidadãos turcos.

A proibição de atos da campanha eleitoral para o referendo sobre a reforma Constitucional, por motivos formais ou de segurança, e para os quais estava prevista a presença de vários ministros turcos, aumentou a tensão entre Berlim e Ancara.

Na segunda-feira, a chanceler alemã, Angela Merkel, apelou à Turquia para "manter a cabeça fria" na atual crise diplomática entre os dois países, reagindo às declarações do Presidente Erdogan que acusou a Alemanha de "práticas nazis".

"Não podemos aceitar que a Alemanha interfira no referendo", avisou o ministro, para quem existe uma campanha "sistemática" contra a Turquia na Europa, onde cresce o racismo e as forças políticas xenófobas se aproximam do poder em países como a Holanda e França.

