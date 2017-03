Pub

Chefe da diplomacia turca em França após ter sido rejeitado pela Holanda

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, chegou a em Metz (nordeste de França) após ter sido hoje impedido de se deslocar à Holanda, implicando uma crise diplomática entre Ancara e Haia, indicaram as autoridades locais.

A deslocação do ministro turco a França foi "aceite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros", declarou Carton, ao recordar que "o município é responsável pela segurança da manifestação e em prevenir alterações da ordem pública, o que em princípio não vai suceder".

A visita de Cavusoglu surge num momento em que as tensões em torno da campanha 'pró-Erdogan' dirigida pelo Governo turco em diversos países europeus evoluíram hoje para uma crise diplomática entre a Holanda e a Turquia, com a decisão de Haia em impedir uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros turco.

O ministro deveria comparecer neste país da Europa central no âmbito da campanha do referendo previsto na Turquia para 16 de abril e destinado a reforçar os poderes presidenciais de Recep Tayyip Erdogan.

Hoje, a Holanda anunciou que "retirava os direitos de aterragem" do aparelho que deveria conduzir Melvut Cavusoglu ao país.

Esta decisão suscitou uma dura reação de Erdogan, que denunciou um "vestígio" de nazismo e ameaçou retaliar.

Nos últimos dias foram anuladas diversas iniciativas da UETD na Alemanha e Suíça.

