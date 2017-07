Pub

Criança fazia um ano de idade no dia 4 de agosto

Charlie Gard, o bebé de 11 meses que tinha uma doença rara e incurável, morreu esta sexta-feira.

"O nosso pequeno bebé partiu. Estamos tão orgulhosos de ti, charlie", disse a mãe, Connie Yates, de acordo com o Daily Mail.

A criança, que faria um ano no próximo dia 4 de agosto, esteve no centro de uma disputa legal, com os pais a quererem levar Charlie para os EUA, para um tratamento experimental, o que não era aconselhado pelo Great Ormond Hospital, onde estava o bebé.

O caso gerou uma onda de simpatia em todo o mundo, inclusivamente com o surgimento do "Charlie's Army" (exército de Charlie).

Depois, os pais queriam levar Charlie para morrer em casa mas acabaram por desistir da ideia, quando o estado de saúde do bebé se agravou.

Na passada quinta-feira, um juiz decidiu que Charlie deveria ser transportado para uma unidade de cuidados paliativos e que as máquinas que o mantinham vivo fossem desligadas. Acabou por morrer esta sexta-feira.