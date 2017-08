Pub

Mercado de Tsukiji recebe milhares de turistas todos os anos. Não há relato de feridos

Dezenas de bombeiros combatem esta quinta-feira um gigantesco incêndio no mercado de peixe de Tsukiji, o maior do mundo e uma das mais célebres atrações turísticas de Tóquio.

Não há relato de feridos ou pessoas presas. O incêndio deflagrou às 17:00 (09:00 em Lisboa) e estão no local cerca de 30 veículos dos bombeiros. São visíveis densas colunas de fumo, estando o combate às chamas a ser dificultado pelas ruas estreitas da área.

As chamas estão a consumir a zona exterior do mercado, onde estão instalados vários restaurantes informais onde os turistas podem pedir pratos de marisco e sushi.

Os meios de comunicação locais adiantam que o incêndio alastrou a quatro edifícios, cobrindo cerca de 200 metros quadrados.

A parte interior do mercado, onde se encontram as bancas de vendedores de marisco e se realizam leilões de atuns, não foi afetada.

Em junho, a governadora de Tóquio anunciou um plano há muito adiado para mudar o mercado de Tsukiji da atual localização, numa zona com grande valorização dos preços do imobiliário, para uma ilha artificial.

O mercado recebe milhares de visitantes por ano e é uma importante peça no plano económico do primeiro-ministro Shinzo Abe, que passa por incrementar o turismo no Japão. Mas a governadora de Tóquio defende que o mercado, que tem cerca de 80 anos, é demasiado antigo e vulnerável a um grande terramoto, pelo que terá de ser reconstruído.

