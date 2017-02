Pub

Um tribunal militar espanhol decidiu arquivar um processo que opunha um tenente e uma sargento

A justiça militar espanhola arquivou o caso de um tenente que chamou uma sargento de prostituta (usando expressões de gíria popular). O jornal El País avançou hoje que o juiz entendeu que usar aquele tipo de expressões "não é admissível, não só nas Forças Armadas mas em todos os âmbitos da vida, só que estas podem apenas ser catalogadas como rudes e vulgares, e em nenhum caso se apresentam como crime".

De acordo com o jornal espanhol, que cita o auto, o tenente e a sargento foram beber um copo com outros militares depois de um jantar de despedida. O superior hierárquico terá pedido à subordinada que lhe mostrasse as tatuagens. Perante a recusa desta, o tenente tê-la-á agarrado pela cintura e dirigido uma das tais expressões ofensivas. Depois, ter-lhe-á oferecido uma bebida e, após outra nega, chamou-lhe outro nome com o mesmo significado. Terá ainda dirigido insultos a um cabo que terá assistido a tudo e corroborado a versão da sargento.

Em causa neste caso estiveram também mensagens que o tenente terá enviado à sargento através do WhatsApp e atitudes em público que terá tido para a desacreditar.

Para o juiz este tipo de atitudes não constituem crime de assédio sexual ou laboral, uma vez que não houve solicitação ou insinuação de cariz sexual por parte do tenente. Além disso, segundo considerou, a relação entre os dois era para lá do estritamente profissional, pelo que a amizade "dilui a conotação ofensiva" que poderiam ter os termos utilizados pelo tenente.