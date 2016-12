Pub

Circulação dos transportes públicos na zona também foi interrompida

Um centro comercial em Berlim foi encerrado esta quinta-feira devido a uma operação policial, avançou o jornal alemão Tagesspiegel, através do Twitter. Também a circulação de comboios e metros de superfície nas imediações foi interrompida. "As razões para a deslocação da polícia não são claras", refere o Tagesspiegel.

Segundo a agência Reuters, que cita o jornal local Heilbronner Stimme, também um autocarro foi revistado na cidade de Heilbronn, próxima de Estugarda, numa operação alegadamente ligada à caça ao homem que terá estado por trás do ataque com autocarro em Berlim, o tunisino de 24 anos identificado como Anis Amri. O mesmo jornal escreveu depois que as buscas ficaram a dever-se a um mal-entendido e que nada tinha sido detetado.

Durante a madrugada, a polícia fez buscas em Dortmund e Berlim, alegadamente em apartamentos onde terá estado instalado o suspeito do ataque. Na cidade de Emmerich, a operação centrou-se num centro de refugiados.

Em atualização