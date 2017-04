Pub

Fogo impediu que frio estragasse a produção

Inglaterra não é um país conhecido pelos seus vinhos e o clima é a principal razão - o frio não ajuda. Mas os donos da propriedade Waitrose Leckford, em Hampshire, encontraram uma solução para impedir que o frio prejudique a produção: velas.

As centenas de pequenas chamas chegam, em teoria, impedir a formação de geada, segundo o Belfast Telegraph. O objetivo é favorecer a circulação do ar. O resultado é um espetáculo de luzes, à medida que a chamas dançavam com o vento.

Segundo uma associação de produtores inglesa, há 502 vinhas no país, com uma média de quatro hectares cada - um total de mais de dois mil hectares, longe dos cerca de 240 mil hectares cobertos de vinha em Portugal, por exemplo.