Pub

Concentrações em várias locais dos Estados Unidos, incluindo em frente à residência de Mar-a-Lago, onde o governante passa o fim de semana.

Centenas de pessoas expressaram no sábado apoio ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em concentrações espalhadas pelo país, incluindo em frente à residência de Mar-a-Lago, onde o governante passa o fim de semana.

Perto deste condomínio privado exclusivo, em Palm Beach, na Florida, cerca de 300 pessoas expressaram o seu apoio ao Presidente, que lhes retribuiu o gesto com uma breve saudação a partir do comboio oficial que o transportava.

Pouco depois, cerca de 25 opositores do presidente chegaram ao local, o que motivou uma troca de insultos entre os dois grupos, embora sem detenções ou incidentes de maior.

Muitos dos manifestantes chegaram em autocarros com proveniência de Miami, onde também cerca de 2.000 pessoas se concentraram para demonstrar o apoio a Trump, numa mobilização a nível nacional que foi organizada nas redes sociais com a 'hastag' #March4Trump (marchar por Trump).

As concentrações de sábado replicaram-se em estados como a Califórnia, nas cidades de Ventura, San Diego, Redding e Berkeley, sendo que nesta última houve alguns momentos de tensão quando os simpatizantes de Trump se encontraram com opositores do presidente norte-americano.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.