Centenas de milhares de pessoas exigem demissão imediata da Presidente sul-coreana

Pub

Centenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Seul para exigir a demissão da Presidente Park Geun-hye devido a um alegado caso de corrupção e por inércia ligada ao naufrágio de um ferry que provocou 300 mortos.

O mandato presidencial de Park foi alvo de impugnação pelo Parlamento no mês passado, na sequência do escândalo financeiro, cabendo agora ao Tribunal Constitucional confirmar ou não a sua destituição.

Além do escândalo de corrupção, que envolve uma sua amiga de longa data, Park tem sido também fortemente criticada pelo atraso no auxílio ao ferry naufragado no acidente de 2014.

"Abaixo Park" foi uma das frases mais gritadas por cerca de meio milhão de manifestantes que se dirigiram para o Palácio Presidencial.

Na ocasião, foram largados centenas de balões amarelos e os manifestantes acenderam velas num gesto simbólico para exigir que Park clarifique o mistério que levou a um atraso de horas no socorro às vítimas do ferry que se afundou.

A Presidente sul-coreana é ainda acusada, segundo notícias vindas a lume na imprensa local, de comportamentos bizarros, que incluem a sua alegada participação em rituais espirituais ligados ao xamanismo.

Os manifestantes exigem ainda que o governo desenvolva todos os esforços para apurar com exatidão as causas do desastre com o ferry.

O caso de alegada corrupção, rejeitado por Park, prende-se com o conluio com a sua amiga de longa data Choi Soon-il, no financiamento de fundações que são alvo de suspeições.

A Presidente conta ainda com apoiantes, estimando-se em 30 mil pessoas que organizaram uma contramanifestação junto às instalações onde trabalha o procurador especial que investiga o escândalo financeiro.