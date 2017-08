Pub

Mulheres hindu e judia casaram-se este fim de semana em Leicester

Uma mulher hindu e uma mulher judia casaram-se este fim de semana, numa cerimónia tradicional hindu no Reino Unido. Kalavati Mistry, de Leicester, Inglaterra, e Miriam Jefferson, do Texas, Estados Unidos, casaram-se no sábado, mais de 20 anos após se terem conhecido.

Este casamento chamou a atenção por ser um dos primeiros casamentos entre duas mulheres de religiões diferentes de que há registo no Reino Unido. As mulheres já tinham celebrado em fevereiro um casamento judeu no Texas, Estados Unidos.

Na cerimónia de sábado, ambas as mulheres usaram vestes vermelhas e brancas e os acessórios tradicionais das noivas hindus.

Mistry, de 48 anos, contou ao Daily Mail que sempre manteve a sua sexualidade escondida e apenas revelou aos pais que é lésbica há poucos anos, pois estes são muito religiosos. Os pais aprovaram a união e as mulheres começaram a procurar um sacerdote hindu que celebrasse a boda. Muitos recusaram.

A britânica disse que sempre sonhou em casar-se. "O casamento é muito importante para mim. Cresci numa casa muito tradicional e valorizo muito as tradições e a cultura", contou Mistry. "Alguns dos rituais que se fazem num casamento são muito importantes. Queria que eu e a Miriam vivêssemos em união" segundo estes rituais.

Mistry disse que a família recebeu bem a Miriam e que as duas vão agora viver no Texas.