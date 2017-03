Pub

Desconhecem-se as motivações do grupo

Catorze pessoas com idades entre os 20 e os 27 anos despiram-se e acorrentaram-se esta sexta-feira umas às outras em frente ao portão do antigo campo de concentração nazi de Auschwitz, na Polónia, depois de terem degolado um carneiro.

A informação foi avançada pelos responsáveis do museu que existe nas instalações do campo, que chamou a polícia local para lidar com o caso.

O grupo integrava homens e mulheres, cujas identidades e motivações se desconhecem por ora, que se acorrentaram em frente ao portão com a célebre inscrição "Arbeit macht frei" (O trabalho liberta).

De acordo com a televisão local, o grupo filmou o ato recorrendo a um drone.

Todos os 14 elementos foram detidos, indicou à agência francesa France-Presse a porta-voz da polícia local, Malgorzata Jurecka.

"Estas pessoas serão agora transferidas para uma esquadra próxima, onde serão interrogadas. Um grupo considerável de polícias foi mobilizado", acrescentou.

A mesma fonte disse que as autoridades vão avisar o Ministério Público.

"Um incidente deste tipo é totalmente inédito em Auschwitz, nem consigo comentar", disse à France-Presse o diretor do Museu, Piotr Cywinski. O mesmo responsável disse que nada sabe sobre as motivações do grupo.

Entre 1940 e o início de 1945, a Alemanha nazi exterminou no complexo Auschwitz-Birkenau (Auschwitzera o campo de trabalhos forçados e Birkenau o campo de extermínio) cerca de 1,1 milhões de pessoas, dos quais um milhão de judeus de vários países europeus.

O campo - no qual também morreram 80 mil polacos não judeus, 25 mil ciganos e 20 mil soldados soviéticos - foi libertado em janeiro de 1945 pelo Exército Vermelho (russos).

