Controladores aéreos franceses estarão de greve até à próxima sexta-feira, dia 10 de março

Catorze ligações aéreas entre Portugal e França foram esta segunda-feira canceladas, devido à greve dos controladores aéreos franceses, que arrancou hoje e se prolonga até sexta-feira, segundo fonte oficial da ANA.

A mesma fonte da ANA - Aeroportos de Portugal adiantou à Lusa que no aeroporto de Lisboa foram cancelados cinco voos regulares com origem e destino em França, o que totaliza dez ligações, e mais de 20 voos registaram atrasos consideráveis, com um atraso médio de 20 minutos.

No que diz respeito ao aeroporto do Porto, dois voos regulares foram cancelados, num total de quatro ligações.

Os atrasos foram também consideráveis e afetaram seis voos de e para Europa, numa média de 40 minutos.

A greve dos controladores aéreos franceses começou esta segunda-feira e prolonga-se até sexta-feira, provocando restrições nas operações diárias de todas a companhias aéreas, pelo que as autoridades da aviação civil francesa pediram a todas as companhias para reduzirem em 25% as suas operações.

