Veja as melhores imagens e vídeos de quedas de água congeladas

As temperaturas baixas têm um poderoso efeito na natureza e a água não podia ser uma exceção. Durante o inverno e períodos mais frios, cascatas e quedas de água em várias partes do mundo congelam, transformando estas atrações naturais em espetáculos ainda mais bonitos.

Um vídeo da CCTV News divulgado esta segunda-feira mostra uma cascata de uma área montanhosa na província de Liaoning, no nordeste da China, que não resistiu às baixas temperaturas.

Outro vídeo, desta vez gravado em Minnesota, Estados Unidos, revela como é estar do outro lado da cortina de gelo da cascata. Alguns jovens escalaram a montanha e mostraram as várias cores que se veem no gelo por causa da luz.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.