Autoridades argumentam que a criança tem de ter o apelido do pai ou da mãe

Um casal do estado da Georgia avançou com um processo contra o estado depois de ver recusado o nome que queria dar à filha: ZalyKha Graceful Lorraina Allah.

As autoridades recusaram-se a passar o certificado de nascimento da criança, alegando que o sobrenome tem de ser o do pai ou da mãe, pelo que não pode ser Allah - "Deus", em árabe.

Segundo o pai da criança, Bilal Walk, o nome Allah foi escolhido por ser "nobre". A proibição é "injusta e uma violação dos nossos direitos", acrescentou a um jornal local, citado pela BBC. O mesmo casal já tem um outro filho, chamado Masterful Mosirah Aly Allah.

A União Americana dos Direitos Civis, uma organização nacional que defende os direitos dos cidadãos face ao Estado, avançou com um processo em nome da família. "É um caso simples. Os pais é que têm o direito de decidir o nome da criança, não o Estado", sustentou Michael Baumrind, advogado que representa os pais da menina. Já os advogados do departamento público que vetou o nome proposto alegam que as leis da Georgia obrigam a que a criança seja registada com o apelido do pai ou da mãe. Numa carta à família acrescentam que esta regra só pode ser alterada através de uma petição a um tribunal superior, mas para isso é necessário que a criança tenha o certificado de nascimento.