Um sul-africano e uma ucraniana estão detidos no país, onde as relações sexuais antes do matrimónio são proibidas

Um casal está detido nos Emirados Árabes Unidos por sexo fora do casamento, o que é ilegal no país. Emlyn Culverwell, de 29 anos, e Iryna Nohai, de 27, foram presos quando um médico descobriu que Iryna, natural da Ucrânia, estava grávida, após esta se queixar de dores de estômago.

O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-africano, de onde é natural Emlyn Culverwell, afirmou que não pode interferir, visto tratar-se de uma questão relativa à legislação doméstica dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com a News24.

A mãe de Emlyn tem implorado pela sua libertação, de acordo com a BBC, e diz que a "única coisa errada que eles fizeram foi apaixonarem-se".

"Tenho tentado fazer-lhes chegar mensagens a dizer que os amamos e que eles não se devem preocupar", acrescenta.

O governo da África do Sul aconselhou o casal a pedir apoio jurídico, revelou um correspondente da BBC em Joanesburgo.

O casal está detido desde janeiro, mas só agora surgiu a notícia da detenção. Ainda não foram formalmente acusados de qualquer delito, revelou a mãe de Emlyn. O homem de 29 anos trabalha nos Emirados Árabes Unidos há cinco anos.

Da parte das autoridades e do governo dos Emirados Árabes Unidos não houve qualquer declaração.